Якщо перерослі плоди довго залишаються на пагонах, рослина спрямовує всі сили на їх дозрівання

Багато городників приділяють увагу поливу, підживленню та захисту огірків від хвороб, але часто забувають про ще один важливий чинник – правильне збирання врожаю. Саме від того, як і коли ви знімаєте плоди, залежить, скільки нових зав'язей сформує рослина. Якщо дотримуватися простих правил, кущі родитимуть значно довше й порадують щедрим урожаєм. Про це пише «24 Канал».

Чому важливо вчасно збирати огірки

Огірок прагне завершити свій життєвий цикл, утворивши зріле насіння. Якщо перерослі плоди довго залишаються на пагонах, рослина спрямовує всі сили на їх дозрівання. Через це утворення нових квіток і зав'язей помітно сповільнюється.

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Саме тому городники радять не чекати, поки огірки стануть великими. Молоді плоди мають кращий смак, залишаються соковитими та стимулюють кущ до подальшого плодоношення.

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Як часто потрібно збирати врожай

У період активного плодоношення огірки бажано збирати кожні один-два дні. У спекотну погоду, коли плоди ростуть дуже швидко, оглядати грядки варто навіть щодня.

Регулярне збирання допомагає:

запобігти переростанню плодів;

стимулювати появу нових зав'язей;

підвищити загальну врожайність;

отримувати рівні, соковиті та хрусткі огірки.

Як правильно зривати огірки

Не варто різко тягнути плоди або смикати пагони. Це може пошкодити стебла, квітки й молоді зав'язі.

Найкраще скористатися секатором або гострими ножицями, зрізаючи плодоніжку. Якщо інструменту немає, огірок обережно притримують однією рукою, а іншою акуратно відокремлюють від плодоніжки без сильного натискання.

Одночасно варто прибирати деформовані, пожовклі чи пошкоджені плоди, адже вони також відбирають у рослини поживні речовини.

Який догляд допоможе продовжити плодоношення

Правильне збирання буде максимально ефективним лише разом із належним доглядом. Огірки потребують стабільного зволоження, особливо під час спеки. Поливати рослини краще теплою відстояною водою під корінь, не змочуючи листя.