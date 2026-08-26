Регулярно оглядайте кущі та зрізайте квіткові головки, які вже втратили декоративність

Коли інші літні квіти вже завершують цвітіння, айстри лише набирають декоративності. Наприкінці літа вони особливо потребують правильного поливу, достатньої кількості світла та поживних речовин. Якщо забезпечити рослинам належний догляд, вони зможуть тішити яскравими суцвіттями значно довше. Водночас важливо не перестаратися з підживленнями та не створювати умов для розвитку хвороб. Як доглядати за айстрами у серпні, пишуть Новини.Info.

Як правильно поливати айстри

У спекотну погоду стежте, щоб ґрунт навколо кущів не пересихав надовго. Поливайте рослини під корінь, адже постійно вологе листя створює сприятливі умови для грибкових захворювань.

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Проводьте полив у міру підсихання верхнього шару ґрунту, а під час особливо спекотних періодів збільшуйте його частоту. Не допускайте застою води біля коренів, оскільки надмірна вологість також шкодить рослинам.

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Після поливу обережно розпушуйте землю, якщо на ній утворилася кірка. Також можете замульчувати ґрунт навколо кущів, щоб довше зберігати вологу та стримувати ріст бур’янів.

Чим підживити айстри наприкінці літа

У серпні не варто захоплюватися азотними добривами. Надлишок азоту стимулює активний ріст листя і пагонів, тоді як у період цвітіння рослині важливіше спрямовувати поживні речовини на формування бутонів і суцвіть.

Для підживлення обирайте добрива з фосфором і калієм. Вони допоможуть підтримати цвітіння та підготувати рослини до завершення сезону.

Видаляйте відцвілі суцвіття

Регулярно оглядайте кущі та зрізайте квіткові головки, які вже втратили декоративність, якщо не плануєте збирати насіння. Так рослина не витрачатиме зайві сили на його формування та зможе продовжувати утворювати нові бутони.

Зрізайте відцвілі суцвіття чистим і гострим секатором або ножицями. Не пошкоджуйте здорові пагони та листя, адже вони продовжують живити рослину.

Не допускайте загущення

Якщо айстри ростуть надто щільно, уважно огляньте кущі. Слабкі або пошкоджені пагони можна видалити, щоб покращити циркуляцію повітря між рослинами.

Водночас не варто сильно проріджувати кущі під час активного цвітіння. Достатньо прибрати лише явно слабкі, пошкоджені або зайві пагони.