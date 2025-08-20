Перед тим як купити рослину, уважно огляньте її зовнішній вигляд

Після покупки кімнатної рослини багато хто стикається з проблемою: ще вчора квітка виглядала здоровою, а вже за кілька тижнів починає в'янути. Щоб цього уникнути, важливо правильно діяти з перших днів після придбання, пише Best home ideas.

Перед тим як купити рослину, уважно огляньте її зовнішній вигляд, зверніть увагу на листя, стовбур, гілки та бруньки. Обирайте тільки здорові екземпляри без ознак пошкодження чи захворювань. Особливу увагу варто приділити транспортуванню: найкраще перевозити рослину в коробці або пакеті, щоб захистити її від протягів, перепадів температури й механічних пошкоджень.

Після повернення додому знову огляньте рослину. Навіть якщо вона виглядає добре, не варто одразу ставити її поряд з іншими квітами. Проведіть карантин: ізолюйте нову рослину на 1-2 тижні, щоб переконатися у відсутності шкідників або хвороб. Зауважте, що в перші місяці рослина не потребує додаткових підживлень, адже зазвичай субстрат, у якому вона росте, достатньо поживний.

Не поспішайте з пересадкою. Навіть якщо горщик здається тимчасовим, варто дати рослині час звикнути до нових умов. Різка зміна ґрунту або ємності – додатковий стрес. Також намагайтеся не змінювати місце, де стоїть рослина, без потреби: стабільне освітлення та температура допомагають їй легше адаптуватися. Коли рослина вже освоїлася, пересаджувати її краще у сприятливий період, навесні або на початку літа, коли активізуються природні процеси росту.