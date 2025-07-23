Різдвяник любить, щоб його ґрунт був злегка вологим, але точно не перезволоженим

Різдвяник – невибаглива рослина, проте неправильний полив може призвести до втрати пожовтіння листя або загибелі квітки. Homesand Gardens розповідає, як правильно поливати різдвяник.

Як часто поливати різдвяник?

Як правило, різдвяні кактуси потрібно поливати лише кожні 2-3 тижні. Однак багато що залежить від умов у вашому домі – температури повітря, освітленості місця, де стоїть рослина.

Як правильно поливати різдвяник?

Секрет успішного вирощування різдвяника полягає у створенні правильних умов. Полив є важливою частиною цього процесу, і якщо ви будете поливати його кожні 14-21 день, це гарантуватиме здоров'я рослини.

Ґрунт для різдвяника повинен бути легким та добре пропускати воду, щоб уникнути перезволоження та гниття коренів рослини.

«Різдвяник любить, щоб його ґрунт був злегка вологим, але точно не перезволоженим.Суміш із двох частин ґрунту, однієї частини дрібної кори та однієї частини дренажу, наприклад пемзи, гарантує, що після поливу навколо коріння не залишиться зайвої вологи чи залишків», – пояснює Рейчел Булл, фахівчиня із кімнатних рослин.

На частоту поливу також впливають:

Розмір горщика. Рівень освітлення. Температура в кімнаті.

«Ці рослини найкраще ростуть, коли їх розміщують у місці з півтінню, наприклад, біля вікна, що виходить на схід або захід, з температурою від +21°C до +27°C», – зазначають експерти з рослин з Університету Нью-Гемпширу.

Занадто яскраве сонячне світло, особливо в літні місяці, може спалити листя, а недостатня кількість світла може сповільнити ріст і призвести до того, що ґрунтова суміш буде висихати надто повільно. Якщо ви сумніваєтеся, схиляйтеся на бік недостатнього поливу, а не надмірного.