Герань дуже любить сонце, і хоча вона може рости й в півтіні, в такому випадку ви отримаєте набагато менше квітів

Якщо ваші герані виглядають здоровими, але відмовляють цвісти – ймовірно, проблема криється в умовах догляду. Real Simple розповідає, які помилки можуть вплинути на цвітіння гераней.

Нестача сонячного світла

Герань дуже любить сонце, і хоча вона може рости й в півтіні, в такому випадку ви отримаєте набагато менше квітів. Сонячне світло є ключовим для цвітіння, адже в інакшому випадку герань не матиме достатньо енергії, необхідної для формування квітки.

Надмірний полив

Герань може бути вразливою до надмірного поливу. Ознаками надмірного поливу є жовте листя та зів’ялі квіти. Герань потрібно тримати у добре дренованому ґрунті. Але він повинен бути вологим, а не мокрим.

«Точна кількість води, яка потрібна герані, залежить від погоди: у вологу або прохолодну погоду герань потребує меншої кількості поливу. Частота поливу залежить від температури – чим спекотніше, тим частіше потрібно поливати цю рослину. Взимку герань впадає в стан спокою і потребує менше води», – каже Анастасія Борисевич, експертка з рослин компанії Plantum.

Поганий дренаж

Герань схильна до кореневої гнилі, якщо ґрунт занадто вологий або погано дренується, що перешкоджає цвітінню.

«Вологе коріння може спричинити стрес для рослини та пригнічувати цвітіння. Добре дренований ґрунт у контейнерах з отворами дуже допомагає», – каже Таммі Сонс, засновник і генеральний директор розсадника TN Nursery.

Для поліпшення дренажу додавайте в ґрунт органіку та переконайтеся що контейнери для внутрішнього дворика або підвісні кошики мають дренажні отвори на дні, щоб випускати будь-яку воду, що накопичується. Якщо ви вирощуєте герань у вологому середовищі, забезпечте їй хорошу циркуляцію повітря, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Надмірне внесення добрив з високим вмістом азоту

Надмірне підживлення добривами з високим вмістом азоту може призвести до того, що на герані почне з’являтися багато листя і дуже мало квітів. Якщо ви це помітили, можна перейти на добрива з високим вмістом фосфору, щоб покращити цвітіння. Вибирайте збалансовані добрива для досягнення найкращих результатів з геранню.

Не видаляєте відцвілі квіти

Якщо ви не видаляєте відцвілі квіти герані, вони будуть цвісти рідше. Позбавлення від цвітіння звільняє місце для нових квітів.

«Обрізання герані, тобто видалення відцвілих квіток, допомагає стимулювати її до повторного цвітіння і утворення нових квітів», – пояснює Сара Ернандес-Своффорд, продакт-менеджерка компанії Ball FloraPlant.