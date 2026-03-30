Не можна сильно обрізати магнолію навесні

Квітень – вирішальний місяць для магнолій. Саме зараз формується майбутнє цвітіння, а правильний догляд весною визначає, чи засипле дерево сад великими та ароматними бутонами. Щоб магнолія радувала рясним цвітінням, важливо дотримуватися кількох простих правил щодо світла, поливу, підживлення та захисту від шкідників. Детальніше про це пише Homes and Gardens.

Дайте дереву більше світла

Магнолії люблять сонце. Для ідеального цвітіння рослині потрібно 4–6 годин прямого світла щодня. Якщо на крону падає тінь від сусідніх рослин або огорож, варто їх трохи підрізати. Це стимулює розкриття бутонів і активізує ростові процеси.

Правило «глибокого поливу»

Весняна погода мінлива, тому не варто поливати магнолію часто. Найефективніше – глибоке і повільне замочування ґрунту, яке змушує коріння рости глибше і робить дерево міцнішим. Для збереження вологи землю навколо стовбура можна покрити корою або мульчею.

Підживлення для великих бутонів

Весною магнолії потрібні «вітаміни». Найкраще підходять добрива для кислотолюбних рослин, але варто уникати підживлень з високим вмістом азоту, вони стимулюють ріст листя, а не цвітіння.

Обрізка: тільки те, що потрібно

Не можна сильно обрізати магнолію навесні. Дерево росте повільно, тому видаляють лише сухі або пошкоджені гілки. Надмірна обрізка стресує рослину і може зменшити цвітіння наступного року.

Захист від нічних заморозків

Нічні заморозки можуть пошкодити ніжні бруньки. Маленькі дерева краще накривати спеціальним садовим волокном у періоди похолодання. Також слід перевіряти листя на наявність попелиці та кліщів, їх можна видаляти мильним розчином або спеціальними засобами.