Після тривалих холодів навіть доросла магнолія може виглядати ослабленою. Іноді дерево втрачає частину пагонів або погано формує бутони. Щоб зберегти його декоративність і щорічне рясне цвітіння, важливо вчасно оглянути рослину та правильно організувати догляд. Раннє виявлення проблем значно підвищує шанси на успішне відновлення. На що варто звернути увагу, пише Gazeta.ua.

Насамперед зверніть увагу на стан ґрунту. Якщо рослина отримала надлишок добрив, варто кілька разів рясно полити її, щоб зменшити концентрацію мінералів. За потреби підсипте шар свіжої землі без надлишку поживних речовин. Проводьте ці роботи лише в суху погоду, адже магнолія чутлива до перезволоження.

Рак

Однією з найнебезпечніших проблем є ураження, відоме як рак. Ознакою може бути раптове всихання окремої гілки. На корі з’являються тріщини, відшарування або ущільнення.

Уражені ділянки необхідно вирізати, захоплюючи кілька сантиметрів здорової тканини. Це допоможе зупинити поширення хвороби. Після обрізування інструменти обов’язково знезаражують. За потреби застосовують фунгіцидні препарати.

Грибкові плямистості

Грибкові інфекції проявляються плямами різної форми та кольору на листках. Вони можуть з’являтися з обох боків листкової пластинки.

Зазвичай такі ураження не є критичними, проте варто видаляти опале й сильно пошкоджене листя. Регулярне прибирання під кроною та належна вентиляція знижують ризик поширення інфекції.

Ураження водоростями

Іноді на листках виникають оксамитові червонувато-коричневі плями з характерною текстурою. Це свідчить про розвиток водоростей. Хоча зовнішній вигляд дерева погіршується, загроза для життя рослини мінімальна.

Для стримування поширення застосовують обробку відповідними засобами проти грибкових захворювань і видаляють пошкоджене листя.

Деревна гниль

Найсерйознішою проблемою вважається гниль деревини. Вона може проявлятися в’яненням частини крони або появою підтікання на стовбурі. Уражена деревина темніє, з’являються щільні нарости, схожі на тверді пластини.

Якщо хворобу виявити на ранньому етапі, шанси врятувати дерево зростають. У складних випадках доцільно звернутися до фахівця, який оцінить стан магнолії та запропонує лікування.

Чи обрізати магнолію навесні

Навесні формувальне обрізування проводити не рекомендується. У цей період у рослини активно рухається сік, і сильне втручання може її ослабити. У перші роки життя крону взагалі не формують, щоб не завадити закладанню бутонів.

Після зими допускається лише санітарне обрізування – видалення підмерзлих або зламаних гілок. З віком магнолія росте повільніше, тому будь-які роботи слід виконувати обережно та помірковано.