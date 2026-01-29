Для нормальної зимівлі магнолії необхідний глибокий, вологий і добре дренований ґрунт

Магнолія вважається декоративною, але досить вимогливою рослиною, особливо в умовах холодної зими. Навіть морозостійкі сорти можуть постраждати без правильної підготовки. Основна мета зимового догляду – захистити кореневу систему, кору та квіткові бруньки. Саме від цього залежить, чи зацвіте дерево навесні. Як це зробити, пише УНІАН.

Який ґрунт потрібен магнолії

Для нормальної зимівлі магнолії необхідний глибокий, вологий і добре дренований ґрунт. Восени, за відсутності дощів, важливо провести рясний полив до настання морозів. Особливо це актуально для вічнозелених видів, які продовжують випаровувати вологу навіть узимку. Оптимальна кислотність – слабокисла, адже на лужних ґрунтах рослина часто страждає від нестачі заліза.

Чому важливе мульчування

Коріння магнолії розташоване близько до поверхні і чутливо реагує на промерзання. Шар органічної мульчі допомагає утримувати тепло та вологу. Для цього підходить соснова кора, хвоя або подрібнене листя. Мульчу укладають шаром 5–7 см, не торкаючись стовбура, щоб уникнути випрівання.

Коли потрібно вкривати магнолію

Укриття необхідне вічнозеленим сортам у регіонах з морозними зимами, а також молодим листопадним деревам у перші роки після посадки. Для захисту використовують мішковину або агроволокно. Невеликі дерева обгортають повністю, а більші — захищають стовбур і нижню частину крони. Навесні укриття обов’язково знімають, щойно мине загроза сильних морозів.

Як захистити стовбур від зимових опіків

Взимку кора магнолії може страждати не лише від холоду, а й від різких перепадів температур. Сонце нагріває стовбур удень, а вночі тканини різко охолоджуються, що призводить до тріщин. Щоб цього уникнути, стовбур обмотують спеціальною захисною стрічкою або світлим матеріалом. Навесні обмотку знімають, щоб не заважати росту.

Чи потрібно обрізати магнолію перед зимою

Магнолія формує квіткові бруньки на пагонах минулого року, тому осіння обрізка може позбавити її цвітіння. Формувальні роботи проводять лише після завершення цвітіння. Взимку допускається видалення тільки сухих або пошкоджених гілок, якщо це необхідно для здоров’я рослини.

Підживлення перед зимівлею

У перший рік після посадки магнолію не підживлюють, щоб не стимулювати зайвий ріст. Дорослі дерева удобрюють наприкінці зими або ранньою весною спеціальними сумішами для квітучих культур. Осінні підживлення небажані, оскільки вони можуть спровокувати появу молодих пагонів, які не витримають морозів.