У перші тижні школяр потребуватиме підтримки і допомоги дорослих

Вересень – адаптаційний місяць для школярів, адже після тривалих канікул дітям важко перелаштуватися на навчальний режим. А якщо через певні обставини учень ще й міняє школу, що повністю змінює його коло спілкування, друзів, вчителів, ця адаптація може стати доволі стресовою. Що робити, щоб дитина безболісно інгегрувалася в новий колектив, розповіли на порталі «Освіта нова».

Якщо ваша дитина в новому навчальному році піде вчитись у нову школу, крім приємних емоцій вона може мати певне занепокоєння і тривогу. Тому, якщо батьки детально обговорять з нею певні нюанси, це допоможе їй зробити перехід у нову школу більш комфортним. Пропонуємо десять порад, які варто обговорити з дитиною завчасно, щоб вона менше хвилювалась.

1. Справити перше враження

Перед першим візитом у нову школу дитині варто пояснити, як найкраще справити добре враження на однокласників і вчителів. У класі треба бути приязними, при спілкуванні дивитись в очі й уважно слухати співрозмовника. Школяр має бути готовим до того, що до нього перший час буде прискіплива увага, однокласники захочуть роздивитись детальніше новачка.

2. Подружитись

Розкажіть дитині, що їй доведеться спілкуватися з різними людьми, треба намагатись бути привітним і доброзичливим зі всіма. У перші дні треба познайомитися з якнайбільшою кількістю дітей, а не тільки з невеликою групою у класі. Нагадайте дитині, як найкраще представитись, і навчіть різних способів потоваришувати з іншими дітьми, наприклад:

запитувати про іншу людину;

розповісти що-небудь цікаве про себе;

розповісти про свої захоплення, хобі та знайти спільні інтереси;

запросити іншу дитину побавитися або посидіти разом;

посміхатись;

робити щось почергово.

3. Повертатись додому

Домовтеся з дитиною, як вона буде повертатись додому наприкінці дня, де саме ви її заберете чи зустрінетеся і разом пройдетеся маршрутом додому від школи чи автобусної зупинки.

4. Брати участь

Поцікавтесь, до яких команд чи гуртків ваша дитина хотіла б долучитись. Участь у шкільних заходах – це чудовий спосіб знайти нових друзів і відчути причетність до командної роботи. Деякі групи починають знайомитися та практикуватись уже впродовж літа.

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5. Чого очікувати

Порозмовляйте з дитиною про те, що її може чекати в новій школі. Якщо вона розпочинає навчання в середніх класах, розкажіть їй про різноманітність предметів і більшу кількість учителів, про особливості тренування у спортивному залі, виберіть з нею кілька додаткових занять. Якщо в дитини є друг чи сусід, який учиться в цій школі, постарайтесь організувати їм зустріч, щоби діти змогли разом про все порозмовляти.

6. Способи отримати хороший старт

Обговоріть, які почуття та емоції могли б допомогти вашій дитині ознаменувати хороший старт у перший день навчання. Щоби зняти нервову напругу, можна запропонувати, наприклад, знайомство з територією школи, пошук свого класу та знайомство з учителем. Іншими варіантами можуть бути улюблений сніданок, для якого дитина повинна буде встати раніше, щоб уникнути поспіху, завчасне збирання рюкзака, зустріч із друзями перед уроком або на автобусній зупинці та спілкування з ними. Учнів молодших класів варто у перші дні супроводити до класу.

7. Страхи та побоювання

Запитайте у дитини, що її непокоїть, про що вона хвилюється, та знайдіть спосіб розвіяти її страхи та побоювання. Якщо дитина переживає, що їй доведеться їсти наодинці, вона може сама перед обідом запропонувати у класі дітям разом піти в їдальню. Якщо вона боїться заблукати, проведіть екскурсію по школі або завчасно разом вивчіть карту. Дитина боїться, що ніхто не буде з нею розмовляти під час перерви чи в їдальні? Дайте їй із собою кілька додаткових батончиків, фруктів або іншу корисну їжу, щоб вона могла поділитись нею з іншими дітьми.

8. Плани після занять у школі

Якщо школяр захоче займатись після школи в перший день, сплануйте все так, щоб ви обидва весь день з нетерпінням чекали цього. Проаналізуйте, чи все ви робите для того, щоби всебічно обговорити цей день. Щобільше, завчасно сповістить дитині, що хочете почути від неї все до найдрібніших деталей.

9. Попередні школи

Обговоріть з дитиною, що вона любила у своїй старій школі. Прогляньте сайт нової школи, порозмовляйте з учнями та працівниками, щоб дізнатись про схожі можливості в ній. Це допоможе дитині перенести й закріпити позитивні враження та спогади в нових обставинах.

10. Плани на рік

Запитайте у дитини, яких звершень бажала б досягти у цьому навчальному році. Разом з нею попрацюйте над тим, щоб поставити відповідні цілі, яких вона могла б легко досягти і набути позитивного досвіду у новій школі. Наприклад: