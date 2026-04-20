Майонез – популярний соус, який часто зберігають у холодильнику, одна після відкриття його термін придатності суттєво скорочується. Щоб уникнути псування продукту і ризиків для здоров’я, важливо знати, скільки саме часу його можна використовувати. BHG розповідає, скільки може зберігатися майонез у холодильнику.

Скільки зберігається відкритий майонез?

За словами двох експертів – магістра наук, сертифікованого дієтолога з компанії Nourished by Taylor Тейлор Макклелланд Ньюман та сертифікованої дієтологині у (R.D.N.) і (L.D.N.) з компанії Full-Filled Nutrition Моллі Снайдер – магазинний майонез після відкриття зберігається в холодильнику близько двох місяців. Проте впродовж цього часу його потрібно періодично перевіряти на ознаки псування – різкий запах або зміну кольору.

Але з домашнім майонезом потрібно бути уважнішими. Він готується з сирих яєць і не містить консервантів, тому його термін зберігання значно коротший. Продукт домашнього приготування слід зберігати виключно в холодильнику не більше ніж тиждень, а в ідеалі – 4 дні після приготування.

Як зберігати відкритий майонез?

Щоб майонез залишався свіжим максимально довго, варто дотримуватися кількох простих правил:

Закриту банку можна тримати в прохолодному сухому місці, наприклад, у коморі. Після відкриття майонез необхідно поставити в холодильник і зберігати при температурі не вище 4°C.

У таких умовах він зберігає свіжість близько 2 місяців або до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.