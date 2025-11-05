Класичні млинці готуються з борошна, молока, яйця, олії та цукру. Але деякі кухарі замінюють олію на майонез. PixelInform розповідає, навіщо додавати майонез у тісто для млинців.

Навіщо додавати майонез у тісто для млинців?

Наявність у тісті майонезу, що має досить високий показник жирності, дозволяє кулінарам не додавати олію. Крім того, вам також не доведеться наливати на сковороду велику кількість олії. У результаті млинці виходять не такими жирними.

Також майонез покращує консистенцію тіста, тому під час смаження вони не будуть рватися та без проблем перевертатимуться.

Окрім цього, завдяки майонезу страва набуває не лише м’якості та легкості, а й апетитного зовнішнього вигляду завдяки рум’яній скоринці.