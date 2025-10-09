Це відбувається через поширені помилки, які можуть трапитися з кожним

Хоча млинці вважаються однією з найлегших страв, вони часто рвуться під час смаження. Це відбувається через поширені помилки, які можуть трапитися з кожним. «На пенсії» розповідає, чому так відбувається та як цього уникнути.

Як зробити так, щоб млинці не рвалися?

Якщо ваші млинці рвуться, скоріш за все ви зробили помилку у приготуванні тіста. Тому варто зрозуміти причину, перш ніж щось виправляти.

Перше, що потрібно розуміти – усі інгредієнти потрібно додавати поступово, щоб тісто було однорідним. А якщо тісто виходить занадто густим, розбавляти його потрібно лише теплою водою або молоком.

У тісто для млинців не можна додавати багато цукру, адже карамелізація лише зробить млинці ламкими. Тому краще зменшити кількість цукру, якщо помітили що млинці ламаються. А щоб тісто було еластичним не потрібно забувати про яйця. Якщо додати мало яєць у тісто, млинці почнуть рватися.

Важливо не одразу смажити млинці, а дати тісту постояти 30 хвилин, так воно стане еластичнішим. Не забудьте й про сковорідку – її потрібно добре розігріти, а потім зменшити вогонь.