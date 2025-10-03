Весь секрет криється не в майстерності смаження, а в одному інгредієнті

Багато господинь намагаються зробити млинці максимально тонкими, але не все так просто. Ukr.Media розповідає, що додати у тісто для млинців, щоб вони були тонкими.

Щоб додати у тісто?

Весь секрет криється не в майстерності смаження, а в одному інгредієнті – газованій воді. Саме газована вода перетворить щільне тісто на повітряну масу, що розтечеться по сковороді тонким полотном.

Газована вода містить вуглекислий газ, який створює мільйони бульбашок у тісті. Вони не тільки зроблять його легким, а й миттєво випаровуються під час нагрівання, формуючи пористу структуру без зайвої клейковини.

Щоб приготувати таке тісто, змішайте 2 склянки борошна, дрібку солі, 2 яйця, 1,5 склянки молока та 1 склянку газованої води. Збивайте масу до однорідності, але недовго, щоб не зробити млинці занадто гумовими.

Після цього залиште тісто на 15 хвилин, щоб бульбашки розподілились рівномірно. Млинці потрібно смажити на добре розігрітій сковороді з товстим дном. І перед кожним новим млинцем злегка змащуйте поверхню олією.