Універсального часу для запікання м’яса не існує. Тривалість приготування залежить від виду м’яса, розміру шматка та температури в духовці. Саме тому однаковий підхід може дати зовсім різний результат: одне м’ясо буде соковитим, а інше – пересушеним. ТСН розповідає, як довго слід запікати різні види м’яса.

Скільки потрібно запікати різні види м’яса?

Свинина.

Свиняча шия, яка містить багато жиру, стає м’якою вже приблизно за півтори години за температури близько 170-180°C. Лопатка є більш щільною, тому її краще готувати близько двох годин або навіть довше за 160-170°C, щоб вона стала ніжною. А ось свинячу корейку достатньо запікати близько години, інакше вона втратить соковитість. Ребра зазвичай потребують близько 80 хвилин.

Яловичина.

Яловича вирізка – одна з найніжніших частин, тому готується приблизно за годину при температурі 180°C. Ростбіф із товстого шматка потребує приблизно 40 хвилин. Натомість грудинка або гомілка є жорсткими частинами – тому їх слід запікати близько 2 годин за 160°C.

Курятина.

Ціла тушка зазвичай запікається приблизно 70–90 хвилин за 180°C, щоб м’ясо рівномірно приготувалося. Курячі стегна і гомілки потребують близько 35–45 хвилин. Філе є найбільш делікатною частиною, і його достатньо запікати близько 20 хвилин, адже воно швидко висихає. Курячі крила зазвичай готуються 25–30 хвилин.

Індичка.

Ціла індичка готується довго – від 2,5 до 4 години за 170°C, щоб м’ясо залишалося соковитим. Філе індички запікається приблизно 40–60 хвилин. А ось стегна індички є більш жирними, ніж інші частини, тому їх потрібно запікати близько 80 хвилин.

Як зрозуміти, що м’ясо готове?

Щоб визначити чи готове м’ясо, потрібно звернути увагу на текстуру та сік. Якщо під час проколювання виділяється прозорий сік, це означає, що м’ясо готове. Також воно повинно бути м’яким і легко різатися.

Також важливо дати м’ясу відпочити після духовки приблизно 15 хвилин, щоб всі соки рівномірно розподілилися всередині.