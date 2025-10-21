Підготуйтеся до переведення часу завчасно і без шкоди здоров'ю

У жовтні 2025 року в Україні знову переведуть годинники. Хоча зміна лише на одну годину здається незначною, вона може спричинити відчутний дискомфорт для організму. Порушення біоритмів часто впливає на сон, працездатність і настрій. Щоб перехід на новий режим минув безболісно, важливо вжити кількох простих заходів заздалегідь. Про це пише Telegraf.

Більше світла у першій половині дня

У холодну пору року світловий день коротшає, а темніти починає вже у другій половині дня. Щоб підтримати свій внутрішній годинник, намагайтеся якомога більше часу проводити на вулиці вранці та вдень. Прогулянки на свіжому повітрі в ранкові години сприяють кращому засинанню ввечері та зменшують втому.

Стабілізуйте режим сну

Чіткий розпорядок – ключ до швидкої адаптації. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час щодня, навіть у вихідні. Це допоможе організму швидше налаштуватися на новий ритм і зменшить стрес від зміни часу.

Сон стане якіснішим із маскою

Темні ранки можуть ускладнювати пробудження, особливо тим, хто звик вставати із сонцем. Маска для сну допомагає створити стабільне світлове середовище і полегшує адаптацію до змін у природному освітленні. Вона також стане у пригоді для повноцінного відпочинку вночі.

Готуйтесь заздалегідь

Щоб уникнути хаосу в день переведення часу, змініть налаштування годинника ще з вечора. Так ви не тільки уникнете плутанини, а й дасте тілу шанс почати адаптуватися раніше. Такий підхід зменшує ризик перевтоми й дратівливості в перші дні після переходу.