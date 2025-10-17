У 2025 році Україна знову перейде на зимовий час

Україна досі належить до близько 70 країн, які двічі на рік змінюють час – навесні на літній, восени на зимовий. Хоча в світі понад 120 держав вже відмовилися від такої практики, в нашій країні вона все ще діє. Як і коли переводити годину, пише «Главред».

У 2025 році Україна знову перейде на зимовий час. Це передбачено чинною постановою Кабінету Міністрів №509, прийнятою ще у 1996 році.

Коли переводити годинник у 2025 році

Цьогоріч переведення годинника заплановане на ніч з 25 на 26 жовтня – з суботи на неділю. О четвертій ранку стрілки слід буде перевести на годину назад, що подарує ще одну годину сну. Власникам сучасних смартфонів і комп’ютерів хвилюватися не варто, більшість пристроїв оновлюють час автоматично.

Чи скасують переведення годинника в Україні

У липні 2024 року Верховна Рада вдруге розглянула законопроєкт, який передбачає скасування переходу на літній час і закріплення за Україною постійного зимового часу, тобто, природного для нашого географічного розташування.

Попри ухвалення у другому читанні, у вересні 2024 року стало відомо, що президент не планує підписувати закон. Таким чином, практика переведення часу в Україні залишається чинною.