Верховна Рада скасувала перехід із зимового на літній час. За відповідний законопроєкт нардепи проголосували на засіданні 16 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За законопроект №4201 проголосував 261 депутат.

Зазначається, що в березні 2024 року Україна востаннє перейшла на літній час, а 27 жовтня – востаннє перейде на зимовий і після цього стрілки годинника більше переводити не будуть. За скасування переведення стрілок проголосував 261 нардеп.

«Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27 числа) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025 року та далі не буде», – повідомив Ярослав Железняк.

Ініціатором законопроекту є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Своє рішення він аргументував тим, що щорічне переведення годинника має негативні наслідки та спричиняє значне погіршення стану здоров’я у період адаптації та не допомагає енергозаощадженню.

Додамо, що Верховна Рада 19 березня 2021 року вже намагалася ухвалити закон про скасування сезонної зміни часу, однак після першого читання парламент відправив закон на доопрацювання.

Наразі перехід на літній/зимовий час у світі здійснюють менше ста країн. Євросоюз також планує відмовитися від переведення годинників, однак цей процес відкладається кілька років, оскільки країни ще вирішують, за яким часом вони хочуть жити.