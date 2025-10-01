У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться

Щороку в Україні актуальним залишається питання сезонного переведення годинника. Попри численні обговорення щодо скасування цієї практики, зміни поки що не набули чинності. Чи потрібно переводити час у 2025 році і коли це зробити, пишуть «Факти».

Чи переводитимуть годинник в Україні у 2025 році

Попри наявність законопроєкту №4201, який передбачає скасування сезонного переведення годинників, Україна продовжує жити за чинною системою зміни часу.

У 2024 році Верховна Рада підтримала цей законопроєкт, однак документ так і не набув чинності, оскільки не був підписаний президентом. Тому перехід між літнім і зимовим часом залишається актуальним і у 2025 році.

Коли Україна перейде на зимовий час у 2025 році

У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться, як завжди, в останню неділю жовтня. Цього разу – 26 жовтня. О четвертій годині ранку стрілки годинників буде переведено на годину назад. Відповідно, українці отримають одну додаткову годину сну.