Пігулки від ГРВІ допомагають позбутися лише грошей

У холодну пору року кількість хворих на ГРВІ та застуду зростає. Минулого тижня на Львівщині, за даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, на ГРВІ захворіло 11 143 мешканців, а за попередній тиждень – 10 990. Захворюваність зростає і в Україні загалом. Майже мільйон українців захворіли на ГРВІ від початку жовтня.

У МОЗ кажуть, що комусь лікування ГРВІ та застуди обходиться в тисячі гривень, а комусь майже нічого не коштує. І справа не в ускладненнях, а в тому, що тема лікування ГРВІ охоплена купою міфів.

«Нема доказових дієвих препаратів, які лікують респіраторні віруси. Єдине, від чого допоможуть позбавитись пігулки при ГРВІ – це від ваших грошей», – кажуть у МОЗ.

Як лікувати ГРВІ?

Слідкуйте за температурою тіла. Збивайте за потреби ібупрофеном чи парацетамолом, якщо вона сягає 38,5 ℃ і більше.

Пийте багато рідини, бажано без цукру: просто чаї, трав’яні зокрема, воду, узвари. Напій має бути не дуже гарячим, щоб не подразнювати додатково запалене горло. Чебрець не вилікує ГРВІ, але так цікавіше, ніж суто чай.

Регулярно провітрюйте кімнату та контролюйте температуру (19-21℃ оптимально) та зволожуйте повітря: вологим прибиранням чи покладіть мокрий рушник на батареї.

Якщо закладений ніс не дає вам спати та погіршує дихання – використовуйте судинозвужувальні краплі.

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