Хімікиня Аліція Дорабяльська стала першою завкафедри Львівської політехінки

Нещодавно на виборах ректора Львівської політехніки перемогла Наталія Шаховська. Вона стане першою жінкою, що очолить цей технічний університет. Втім, вона зазначає, що гендерна рівність у керівних посадах університету збережена, зокрема і серед проректорів та завідувачів кафедр. На сторінці вишу розповіли про першу в історії Львівської політехніки професорку і завідувачку кафедри, а також як їй складно було серед товариства чоловіків. Хімікиня Аліція Дорабяльська поділилася своїми спогадами у мемуарах «Ще одне життя», які видала у Варшаві 1972 року. Їх опрацювала і переклала Ірина Барна з Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки.

З команди Марії Склодовської-Кюрі

Аліція Дорабяльська закінчила Варшавський університет, де 1922 року захистила дисертацію і здобула науковий ступінь докторки хімії. Вона продовжила навчання в паризькому Радієвому інституті під керівництвом Марії Склодовської-Кюрі. Наступним кроком у наукових здобутках стала габілітація в галузі фізичної хімії у Варшавській політехніці. Після цього науковицю скерували до Львова. Тут вона 1934 року отримала звання надзвичайної професорки та посаду завідувачки кафедри фізичної хімії Львівської політехніки.

Аліція Дорабяльська у студентські роки

Аліція Дорабяльська стала першою в історії цього університету жінкою-професоркою і завідувачкою кафедри. Але шлях до порозуміння з колегами і її сприйняття був довгим і складним. У своїх спогадах вона пише, як зважилась запропонувати свою кандидатуру на цю посаду та яке обурення це викликало серед колег-чоловіків:

«Професор фізичної хімії Львівської політехніки [Богдан] Каменський у 1932 році прийняв запрошення перейти працювати в Ягеллонський університет. Так у Львівській політехніці з’явилася вакансія на кафедрі фізичної хімії. Тоді я, маючи намір очолити цей підрозділ, подала анкету.

Незабаром виникли гарячі дискусії. Жінка – і керівник кафедри в Політехніці? Перший раз, певне, у цілім світі! І чому саме у Львівській політехніці, яка має майже столітні традиції? Чи можна собі уявити жінку в залі засідань Сенату, декорованому портретами шанованих, заслужених і достойних ректорів? Питання ці падали довкола й досягали мене…

Моїм колегам-хімікам [з Львівської політехніки] професорам Вікторові Якубу й Адольфу Йошту вдалося "форсувати" голосування за мою кандидатуру на вченій раді хімічного відділу. Але на загальних зборах професорів Львівської політехніки і серед членів Сенату кипіло обурення. Більшість професорів різних відділів вважали прийняття жінки на високу посаду в навчальний заклад недопустимим, зниженням рівня й авторитету Політехніки. Почали навіть оперувати аргументами фаховості. Завідування кафедрою фізичної хімії у Львівській політехніці стало затягуватися на роки».

Пілсудський вигукнув: «Нехай баба покаже себе!»

Аліція Дорабяльська зазначає, що кадрове призначення штучно затягували. А врешті знайшли іншого кандидата – чоловіка. Суперечки дійшли до вищого керівництва держави у Варшаві, і крапку у ній поставив Юзеф Пілсудський.

«Справа "моєї" кафедри тягнулася вже майже два роки. Врешті я отримала звістку, що мої "супротивники" знайшли іншого кандидата і просувають його на керівництво.

Даймо собі спокій з тою кафедрою у Львові, міркувала я, звертаючись до професора [Войцеха Свєнтославського], – вони мене не хочуть. Мають вже свого кандидата. Я просто напишу листи вдячності до професорів Якуба та Йошта і повідомлю, що вже не маю наміру "ощасливлювати" Львів своєю присутністю…

У Радієвому інституті, Париж, 1925 рік

Але одного ранку навесні 1934 року будить мене телефон: "Вчора твоя номінація на професора Львівської політехніки пішла на підпис до президента" [Ігнація Мосціцького].

А насправді рішення про це прийняв [Юзеф] Пілсудський. На одному з прийомів у Бельведері [офіційна резиденція керівництва Польської Республіки] міністр у справах релігійних визнань і народної освіти Вацлав Єнджеєвич звернувся до нього: "Пане! Маємо клопіт. Кандидатка на кафедру фізичної хімії у Львівській політехніці – жінка! Аліція Дорабяльська".

"Ну то й що? Нехай баба покаже себе! Вона має характер!" – вигукнув Пілсудський.

Так вирішила мою долю людина, що була достатньо могутньою, щоб не боятися небажаної критики».

«Сприймали мене як демонічну особу»

Врешті Аліція Дорабяльська у вересні 1934 року стала професоркою Львівської політехніки. Від початку своєї праці науковиця зіткнулася з численними випадками несприйняття її колегами-чоловіками.

«Звичаї приписували, щоб новообраний знайомився почергово, починаючи від найстаршого чинного професора навчального закладу. Мушу визнати, що ті візити сповнювали мене хвилюванням. Колег-хіміків я знала всіх, не мала потреби знайомитися, та й кожна розмова була для мене приємністю. Але на інших відділах були люди, котрі, виявляється, мали право сприймати мене як "демонічну" особу. І знаю, що мене боялися.

Майже цілий вересень я "мужньо" ходила в чорній шовковій сукні, стукаючи у двері кафедр, тихо сподіваючись, що, можливо, не застану професора і залишу тільки візитівку. Професор Казімеж Бартель виявив доброту і приязнь від перших моментів нашого знайомства. Згадую, що, коли вперше прийшла до нього з візитом, він був відсутній. Наступного дня несподівано він сам відвідав мене, і ми довго бесідували.

Це все згадую сьогодні з усмішкою. Професори Львівської політехніки були людьми високої культури. Якщо навіть хтось із них й бубонів нишком: "Чого та баба до нас пхається?", то таки не показував свого небажання явно.

Аліція Дорабяльська разом з колегами у Варшаві, 1937 рік

«Я хімік, знаю різні способи взаємодій… І найтривалішими є ті, що постають внаслідок порозуміння між людьми… Спробуймо»

З часом розум, такт і внутрішнє відчуття допомогли Аліції Дорабяльській достукатися до черствих сердець поважних професорів. Зрештою вони прийняли її в своєму науковому товаристві.

«Львів пригорнув мене до себе. Незабаром перестала бути тут чужою. Як зазвичай, 1 жовтня у Політехніці відбувалась інавгурація. Колеги попередили мене, що завжди ввечері інавгураційного дня відбувається святкування і що є вже усталений звичаєвий порядок промов. Виступають почергово: ректор, що йде у відставку, новообраний ректор і після них наймолодша особа з грона професорів. Тож я буду змушена виступати і вітати колег.

У моїй ситуації це було доволі складно. Постановила собі, що найкраще послуговуватися щирістю. Коли ж привітав мене ректор Надольський, відповіла йому прямо: "Знаю, що мене не хотіли… Загалом я це розумію, і це мене не дивує… Дякую, що таки ризикнули… Я хімік… Знаю різні способи взаємодій… І найтривалішими є ті, що постають внаслідок спільної праці й порозуміння між людьми… Спробуймо! Можливо, з цього виникне щось поважне".

Мої щирі слова досягли цілі. В подальших, неофіційних вже, обговореннях виявилося, що "все-таки мене хочуть". Хтось назвав мене "Одиначкою", і це прізвисько супроводжувало мене протягом усього часу мого перебування у Львові. Так я увійшла до грона професорів Львівської політехніки. І наше товариське життя було особливо близьким – тіснішим, аніж в інших університетах».

З колегами і студентами на кафедрі

Після закінчення Другої світової війни, коли у Львові почалася радянська окупація, поляки масово виїжджали до Польщі. У 1945 році Аліцію Дорабяльську запросили до Лодзького технічного університету. Там вона очолила новостворений хімічний факультет і побила свій ще один рекорд: стала першою в історії університету жінкою, яка обійняла посаду декана.