На її поверхні нерідко залишаються пил, дрібні забруднення та бактерії

Чорниця може здаватися чистою, однак на її поверхні нерідко залишаються пил, дрібні забруднення, бактерії та сліди речовин, які потрапляють на ягоди під час вирощування або транспортування. Саме тому перед вживанням її рекомендують обов’язково мити, але робити це потрібно правильно, щоб не пошкодити ніжні ягоди. BHG розповідає, як правильно мити чорницю перед вживанням.

Як правильно мити ягоди?

Переберіть ягоди перед миттям

Перш ніж мити чорницю, спочатку слід її перебрати, щоб переконатися, що всі ягоди свіжі та непошкоджені. Висипте ягоди на тарілку або тацю і ретельно видаліть усі зморщені, запліснявілі або м’які ягоди, а також стебла та листя. Після того як ягоди ретельно перебрані, можна приступати до їхнього промивання.

Промивайте під холодною водою

Для миття найкраще висипати чорницю в друшляк і промити її під струменем холодної води. Під час цього ягоди слід обережно перемішувати руками, щоб вода потрапила на всі ягоди.

Не варто сильно терти або стискати чорницю, адже її шкірка дуже ніжні й легко пошкоджується.

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Якщо вас турбують пестициди та інші забруднення, які не можна усунути простим промиванням водою, ви також можете провести більш ретельне миття за допомогою розчину оцту або харчової соди.

Висушіть чорницю після миття

Після промивання чорницю висипте на паперові рушники або чисту тканину та обережно промокніть. Залиште на повітрі для висихання. Перед зберіганням переконайтеся, що ягоди повністю висохли. Надмірна вологість може прискорити появу цвілі та псування ягід.

Як помити ягоди за допомогою оцту або харчової соди?

Після перебирання ягід ви можете скористатися харчовою содою або оцтом, щоб видалити будь-які забруднення.