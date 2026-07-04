Неправильно підібрані засоби або жорсткі губки можуть залишити подряпини

Індукційна плита має гладку поверхню, яка потребує дбайливого догляду. Неправильно підібрані засоби або жорсткі губки можуть залишити подряпини, а пригорілі залишки їжі з часом стають значно складнішими для видалення. Martha Stewart розповідає, як правильно чистити індукційну плиту, щоб не залишати подряпин.

Як часто чистити індукційну плиту?

Регулярне прибирання має вирішальне значення для того, щоб ваша варильна поверхня виглядала як нова, тому експерти рекомендують чистити її після кожного використання. А перед першим чищенням обов’язково ознайомтеся з «Інструкцією з експлуатації та догляду».

Після приготування їжі використовуйте вологу м’яку серветку, щоб зберегти блискучий вигляд вашої плити.

Які матеріали не потрібно використовувати?

Існують певні матеріали, які не слід використовувати на індукційній плиті, щоб уникнути пошкодження поверхні. Уникайте використання будь-чого, що може подряпати поверхню, наприклад, абразивних порошків, губок для інтенсивного чищення, а також засобів, що містять аміак або відбілювач.

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Ваша варильна поверхня може бути виготовлена зі скла, але не використовуйте засоби для миття скла, адже ці засоби містять аміак. Він може залишати розводи та плями на вашій поверхні.

Як почистити індукційну плиту?

Необхідні матеріали:

Інструмент для зішкрібання з варильної поверхні. Неабразивна губка для миття. Безпечний засіб для очищення варильної поверхні або м'який засіб для миття посуду та вода. Суха тканинна серветка або серветка з мікрофібри.

Інструкція: