Зайва волога прискорює псування зелені, тому промивати її потрібно лише безпосередньо перед приготуванням

Кінзу не варто мити одразу після покупки, якщо ви не плануєте використовувати її відразу. Зайва волога прискорює псування зелені, тому промивати її потрібно лише безпосередньо перед приготуванням страв. Southern Living розповідає, як правильно мити кінзу.

Чому не слід мити кінзу завчасно?

Миття овочів та фруктів перед зберіганням може сприяти розмноженню бактерій і прискорювати псування, тому часто рекомендується мити їх безпосередньо перед вживанням. Це ж саме стосується і кінзи, адже це лише створить умови для швидкого псування.

Кінзу краще зберігати сухою, а мити лише ту кількість, яка потрібно в конкретний момент.

Як правильно промити кінзу?

Перед використанням кінзу рекомендують покласти у велику миску з холодною водою та обережно перемішати руками. Так із листя змиваються пісок та інші забруднення, які осідають на дно.

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Після цього зелень потрібно перекласти в друшляк і ще раз промити під слабким струменем води. Після миття кінзу слід добре просушити паперовими рушниками.