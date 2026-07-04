Неправильне миття може залишити помітні сліди або навіть стерти верхній шар покриття

Матове покриття добре приховує дрібні недоліки стін, але потребує особливо дбайливого догляду. На відміну від глянцевих поверхонь, така фарба легше пошкоджується, тому неправильне миття може залишити помітні сліди або навіть стерти верхній шар покриття. Real Simple розповідає, як правильно мити пофарбовані матові стіни.

Перед вологим прибиранням стіни потрібно очистити від пилу та павутиння. Для цього підійде суха серветка з мікрофібри або щітка для пилу.

Намагайтеся кожного місяця протирати стіни від пилу. Оглядайте їх щотижня та обережно витирайте будь-які плями та бруд навколо вимикачів світла. Матова фарба погано витримує енергійне очищення, тому краще регулярно обережно очищувати стіни.

Так само якщо ви помітите бризки їжі та напоїв або випадкові сліди від олівців, видаляйте їх якомога швидше. Звертайте особливу увагу на зони з інтенсивним рухом: саме там найчастіше накопичується бруд і подряпини, тому їх буде складніше очистити, якщо залишити забруднення надовго. Оскільки матова фарба не є довговічною, ретельне миття стін слід проводити лише раз на рік або перед повторним фарбуванням.

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Як почистити стіни, пофарбовані матовою фарбою?

Підготуйте кімнату.

Зніміть картини зі стін. Відсуньте меблі від стін, щоб звільнити місце для встановлення драбини. Постеліть на підлогу брезент, щоб зібрати пил і краплі, що падатимуть.

Позбавтесь від пилу та павутиння.

Почніть з верхньої частини стіни та використовуйте щітку для пилу або пилосос із насадкою для м’яких меблів, щоб видалити пил та павутиння.

Стоячи на драбині, працюйте по сітці, щоб не пропустити жодної ділянки.

Протріть теплою водою.

Незалежно від того, чи ви чистите невелику ділянку, чи миєте всю стіну, завжди починайте з найм’якшого методу очищення – звичайної теплої води. Якщо плями не вдається видалити звичайною водою, можна перейти до більш агресивних засобів для чищення. Наповніть відро теплою водою, занурте у воду мікрофіброву серветку та відіжміть її так, щоб вона з неї не капала. Почніть з верхньої частини стіни або ділянки, яку потрібно очистити і обережно протріть її. Часто промивайте серветку та міняйте воду, коли вона забруднюється.

Використайте оцет та мийний засіб.

Якщо вода не впоралась з брудом, змішайте розчин із 1 літра теплої води, 1 чайної ложки мийного засобу для посуду та пів чашки дистильованого білого оцту. Наповніть друге відро чистою водою. Занурте серветку з мікрофібри в мильний розчин і обережно протріть сильно забруднені ділянки. Змийте залишки мила за допомогою іншою серветкою, змоченої в чистій воді.

Як впоратися зі стійкими плямами та подряпинами?

Якщо плями та подряпини не зникли, складіть зволожену серветку з мікрофібри у квадрат і посипте її трохи харчовою содою. Акуратно протріть забруднену ділянку. Змийте залишки, протерши її чистою вологою серветкою.

У найскладніших випадках і як крайній захід змочіть меламінову губку водою та обережно протріть забруднену ділянку.