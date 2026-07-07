На їхній шкірці можуть залишатися пил, бактерії та залишки засобів, якими обробляли плоди під час вирощування

Персики обов’язково потрібно помити перед вживанням, навіть якщо вони виглядають чистими. На їхній шкірці можуть залишатися пил, бактерії та залишки засобів, якими обробляли плоди під час вирощування. Southern Living розповідає, як правильно мити персики.

Як правильно мити персики?

Перевірте персики на наявність плям або пошкоджень, на які варто звернути особливу увагу під час миття. Промийте персики під холодною проточною водою. Уникайте використання теплої або гарячої води, оскільки це може вплинути на їхню текстуру. Обережно тріть їх під час промивання, щоб видалити бруд та зайвий пух. Використовуйте чистий кухонний рушник або паперовий рушник, щоб обережно промокнути персики насухо. Перед вживанням обріжте будь-які пошкодження або плями.

Якщо ви хочете покращити миття, особливо якщо ви переживаєте через залишки пестицидів, подумайте про використання оцту: