Якщо промити ягоди заздалегідь і помістити їх в холодильник, вони швидше втратять свіжість і почнуть псуватися

Перед вживанням вишні потрібно обов’язково мити, але робити це слід безпосередньо перед використанням. Якщо промити ягоди заздалегідь і помістити їх в холодильник, вони швидше втратять свіжість і почнуть псуватися. «РБК-Україна» розповідає, як правильно мити вишні, щоб очистити їх від бруду.

Як правильно мити вишні?

Запам’ятайте, мити ягоди слід лише безпосередньо перед вживанням. Для легкого очищення достатньо їх промити в друшляку під холодною проточною водою.

Якщо ви хочете глибше очистити ягоди від бруду та хімікатів, використайте розчин оцту. Розведіть склянку оцту на літр води та замочіть вишні в розчині на 15–20 хвилин. Після цього обов’язково якісно промийте вишні чистою водою.

Після цього акуратно висушіть їх паперовим рушником, уникаючи пошкоджень.

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