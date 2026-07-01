Жирні сковорідки потребують особливої температури води

Багато хто звик одразу заливати жирну сковорідку будь-якою водою, вважаючи, що так її буде легше відмити. Проте жирні сковорідки потребують особливої температури води, яка допоможе видалити жир. Martha Stewart розповідає, як правильно мити жирні сковорідки.

Яка вода підійде найкраще?

Якщо ви боретеся з жиром, гаряча вода стане вашим найкращим помічником. Гаряча вода розтоплює жир і розм’якшує залишки олії, завдяки чому мийний засіб для посуду може краще охопити їх і розчинити забруднення.

У холодній воді жир лише міцніше прилипає, тому доведеться терти сковорідку без успіху.

Чому температура води має значення?

Жир і вода погано змішуються, адже жир є напівтвердою речовиною, а вода – рідиною. Якщо ополіскувати сковорідку теплою водою, жир лише розмажеться по поверхні, а не змиється. При вищих температурах вода стає ефективнішою, особливо у поєднанні з мийним засобом для посуду.

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Без достатнього нагрівання ви просто розмазуєте жир і докладаєте більше зусиль, ніж потрібно, щоб почистити сковороду.