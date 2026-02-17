Як миттєво вивести плями від фарби з одягу: простий і дієвий спосіб
Щойно ви помітили пляму фарби – слід діяти оперативно
Плями від фарби – це не вирок та їх можна усунути, якщо діяти швидко. ТСН розповідає, як можна вивести плями від фарби з одягу без дорогих засобів.
Як вивести плями від фарби?
Щойно ви помітили пляму від фарби – слід діяти оперативно:
Нанесіть на ватний диск трохи олії та ретельно протріть забруднення.
Візьміть інший диск та змочіть його очищеним бензином. Обережно пройдіться по плямі ще раз, але без надмірних зусиль, щоб не зіпсувати тканину.
Коли фарба розчиниться, на матеріалі може залишитися слід від бензину. Просто виперіть річ у пральній машині.
