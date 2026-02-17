Щойно ви помітили пляму фарби – слід діяти оперативно

Плями від фарби – це не вирок та їх можна усунути, якщо діяти швидко. ТСН розповідає, як можна вивести плями від фарби з одягу без дорогих засобів.

Як вивести плями від фарби?

Щойно ви помітили пляму від фарби – слід діяти оперативно: