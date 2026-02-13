Існує кілька дійсно ефективних домашніх методів, які допомагають повернути улюбленому одягу чистий вигляд без дорогих засобів

Плями від томатного соусу, кетчупу або помідорів – одні з найпоширеніших забруднень, які важко прибрати з одягу. Проте існує кілька дійсно ефективних домашніх методів, які допомагають повернути улюбленому одягу чистий вигляд без дорогих засобів. ТСН розповідає, як вивести плями від томатного соусу або помідорів з одягу.

Як вивести плями від томатного соусу або помідорів з одягу?

Сіль та нашатирний спирт.

Один із найперших способів – приготувати пасту з солі та нашатирного спирту. Для цього змішайте чайну ложку солі та чайну ложку нашатирного спирту. Ці компоненти ретельно перемішайте, щоб утворилася однорідна паста. Нанесіть цю пасту на пляму та залиште на 30-40 хвилин. Після цього обережно приберіть пасту м’якою щіткою або губкою та прополощіть у мильній воді без порошку.

Перекис водню.

Для цього способу візьміть 100 мілілітрів води та 1 чайну ложку перекису. Потім добре перемішайте інгредієнти та нанесіть на пляму від кетчупу або томатного соусу. Якщо потрібно, ви можете злегка потерти тканину щіткою. Після цього одяг слід випрати у машинці або вручну. Цей засіб чудово підійде для світлої чи білої тканини, але на темному або кольоровому одязі залишить розводи.

Оцет.

Оцет потрібно розвести навпіл з водою та протерти цим розчином пляму. Робити це потрібно, поки забруднення не посвітлішає. Цей варіант чудово підходить для натуральних тканин.