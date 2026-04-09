Найпростіший спосіб – скористатися керамічною чашкою

Тупий ніж на кухні – це не лише незручність, а й причина зіпсованих продуктів і зайвого роздратування. Однак навіть без спеціального точила ситуацію можна швидко виправити. Ukr.Media розповідає, як нагострити ніж самостійно.

Як заточити ніж без точила?

Найпростіший спосіб – скористатися керамічною чашкою. Її потрібно перевернути і знайти на дні шорсткий неглазурований обідок – саме він виконуватиме роль абразиву.

Щоб чашка не ковзала, під неї кладуть вологу ганчірку. Далі ніж ставлять під кутом приблизно 15–20 градусів і плавно проводять лезом від основи до вістря. Рухи повторюють кілька разів з обох боків, без сильного натиску.

Після цього лезо варто промити водою, щоб прибрати дрібні частинки. Такий метод не замінює професійного заточування, але допомагає швидко повернути ножу робочий стан.