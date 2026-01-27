Неправильна техніка може значно знизити ефективність обігріву та прискорити згоряння дров.

Топлення печі дровами – ефективний спосіб обігріти оселю, але неправильна техніка може значно знизити ефективність обігріву та прискорити згоряння дров. УНІАН розповідає, яких помилок варто уникати, щоб отримати максимальне тепло з мінімальними витратами дров.

Як не варто топити піч дровами?

Неправильне прогрівання печі та димоходу.

Деякі люди іноді зменшують подачу повітря, як тільки в кімнаті потеплішало, думаючи, що далі топити не треба. Але проблема в тому, що якщо піч ще не нагрілася як слід, в димоході утворюється волога, а потім і сажа, яка з часом забиває канали.

Тому спочатку необхідно дати печі добре прогрітися, щоб тяга стала нормальною. Таким чином сажі буде набагато менше, і чистити піч доведеться не скоро.

Занадто довге опалення.

Піч також не повинна працювати на повну потужність, тому потрібно знати, скільки часу потрібно топити піч, щоб не задихнутися. Тривала топка призводить до перегріву – дрова згорають швидше, а піч зношується. І зрештою кладка під пічкою може потріскатися, що нерідко призводить до просочування диму в будинок, що дуже небезпечно.

Якщо ви відчуваєте запах диму в будинку, потрібно негайно відкрити вікна та загасити піч – інакше існує ризик отруєння чадним газом.

Підкидання дров в кінці топки.

Не варто підкидати ще одне поліно, якщо ви вже майже закінчили обігрівати оселю. У результаті піч та цегла може перегрітися та поступово почати руйнуватися, якщо ви додасте ще одне поліно.

Тому, якщо ви помічаєте за собою подібну звичку, закінчуйте топити трохи раніше, ніж хочеться. Накопичене тепло все одно поступово пошириться по будинку.

Занадто рано закриваєте засувку.

Щоб правильно топити піч, потрібно знати коли слід закривати засувку. Ця деталь дуже важлива, адже якщо закрити димохід, поки вугілля ще тліє, чадний газ піде не на вулицю, а в будинок. І газ повільно розподілиться по кімнатах.

Тому важливо дочекатися, поки вугілля повністю прогорить, і тільки після цього закривати засувку.

Не всім деревом можна топити піч.

Часто в піч кидають все, що горить. Але варто пам’ятати, що різні види дерева горять по-різному: хвойні виділяють багато смоли, береза дає сильний жар, а осика горить слабко.

Для топки слід вибирати дрова однієї породи, наприклад, березу чи дуб. Хвойні дрова краще використовувати тільки для розпалювання, тому що смола швидко забруднює димохід.