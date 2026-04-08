фото М'ясторія

Неякісний продукт може зіпсувати не лише смак страв, а й враження від святкового столу

Шинку часто кладуть у великодній кошик, тому до її вибору варто підходити уважно. Неякісний продукт може зіпсувати не лише смак страв, а й враження від святкового столу. Під час вибору продукту слід звертати увагу на кілька ознак, які допоможуть обрати хорошу шинку. Ознаки зіпсованої шинки Слизька або липка поверхня. Якщо поверхня не просто волога, а слизька або навіть «мильна» – це знак росту бактерій. Це пов’язано з розпадом білків і бактеріальною активністю. Зміна кольору. Нормальна та безпечна для вживання шинка зазвичай має рожево-червоний колір. Якщо шинка має сірий або зеленуватий колір, темні плями – вона зіпсована. Неприємний запах. Свіжа шинка має слабкий та приємний м’ясний запах. Інші незвичні запахи можуть свідчити про псування продукту. Видима пліснява. Навіть невелика кількість зеленої, білої або чорної плісняви небезпечна. Такий продукт може призвести до отруєння. Надлишок рідини в упаковці. Якщо в ній багато мутної рідини, то це ознака руйнування структури продукту і бактеріального росту. Порушення термінів зберігання. Після відкриття шинку можна їсти протягом 3-5 днів. Навіть якщо продукт виглядає нормально, то після закінчення терміну придатності ризик отруєння зростає. За матеріалами «РБК-Україна» та Chef’s Resource.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

