Щоб не зіпсувати святковий стіл: як обрати найкращу шинку до Великодня
До теми
Шинку часто кладуть у великодній кошик, тому до її вибору варто підходити уважно. Неякісний продукт може зіпсувати не лише смак страв, а й враження від святкового столу. Під час вибору продукту слід звертати увагу на кілька ознак, які допоможуть обрати хорошу шинку.
Ознаки зіпсованої шинки
- Слизька або липка поверхня. Якщо поверхня не просто волога, а слизька або навіть «мильна» – це знак росту бактерій. Це пов’язано з розпадом білків і бактеріальною активністю.
- Зміна кольору. Нормальна та безпечна для вживання шинка зазвичай має рожево-червоний колір. Якщо шинка має сірий або зеленуватий колір, темні плями – вона зіпсована.
- Неприємний запах. Свіжа шинка має слабкий та приємний м’ясний запах. Інші незвичні запахи можуть свідчити про псування продукту.
- Видима пліснява. Навіть невелика кількість зеленої, білої або чорної плісняви небезпечна. Такий продукт може призвести до отруєння.
- Надлишок рідини в упаковці. Якщо в ній багато мутної рідини, то це ознака руйнування структури продукту і бактеріального росту.
- Порушення термінів зберігання. Після відкриття шинку можна їсти протягом 3-5 днів. Навіть якщо продукт виглядає нормально, то після закінчення терміну придатності ризик отруєння зростає.
За матеріалами «РБК-Україна» та Chef’s Resource.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter