Ягоди формуються в основному на однорічних приростах, тому чим більше їх на кущі, тим більше буде ягід

Щоб смородина добре розвивалася та стабільно плодоносила, важливо не забувати її обрізати восени. При чому це стосується як молодих, щойно висаджених рослин, так і старших. Як це робити, розповідає «Флорист-Х».

Обрізка молодого саджанця смородини

На нижній частині єдиного паростка сформовано безліч вічок, з яких наступного року почнуть розвиватися пагони, і чим більше з кожним роком буде цих пагонів, тим краще. Обрізати саджанець варто до 4 бруньок: з них наступного року розвинеться 4-8 нових приростів, з яких надалі формуватиметься кущ.

Обрізка дворічного куща

Цей кущ вже сформував за сезон кілька пагонів. Якщо цієї осені кущ не обрізати, наступного року ми зможемо зібрати з пагонів, що розвинулися, перші ягоди. Однак наше завдання – домогтися ще більшого розростання куща, щоб через рік ми могли отримати з нього не сигнальні ягоди, а пристойний урожай.

Залишаємо на кущі пагони другого року, а з однорічних пагонів – тільки найрозвиненіші. Решту річної порості видаляємо, щоб вона не загущала кущ. Потім всі пагони, що залишилися на кущі, вкорочуємо на чверть довжини. Наступного року із залишених бруньок почнуть розвиватися пагони другого порядку, на яких за рік сформується врожай.

Обрізання дорослого куща смородини

Ягоди формуються в основному на однорічних приростах, тому чим більше їх на кущі, тим більше буде ягід. Головне завдання обрізки – прорідити кущ, забезпечуючи тим самим рівномірний доступ світла та повітря до кожного пагона, тому що в темряві та задусі цвітіння та плодоутворення помітно погіршуються, а сформовані ягоди не збільшуються у розмірах та довше дозрівають.

В ідеалі на кожному кущі має бути по 5 однорічних, дворічних та трирічних пагонів. На дворічних і трирічних пагонах вкорочуємо верхівки і видаляємо ті прирости, які заважають один одному або спрямовані всередину куща. Кущ смородини має бути розлогим, чашоподібним, щоб у його гущавині не розмножувалися шкідники і не розвивалися грибкові хвороби.