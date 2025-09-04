Обрізка восени потрібна не всім кущам, але дорослій жимолості – обов’язково

Жимолость – одна з найбільш витривалих ягідних культур, проте навіть вона потребує уваги, особливо восени. Саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю, тож правильний догляд – запорука великих, солодких ягід у новому сезоні. Як правильно доглядати жимолость восени, пише «Яскрава клумба».

Обрізка: обов’язкова для дорослих кущів

Обрізка восени потрібна не всім кущам, але дорослій жимолості – обов’язково. Видаляйте старі гілки (старші 5 років), які більше не плодоносять, а також тонкі, слабкі пагони всередині куща. Це дозволить рослині не витрачати сили даремно, а спрямувати їх на формування молодого приросту, саме на ньому з’являться ягоди наступного року.

Не чіпайте цьогорічні пагони, якщо вони не загущують крону, саме вони дадуть урожай. Ідеальна форма – до 15 скелетних гілок, рівномірно розташованих по всій кроні. Після обрізки кущ має добре провітрюватися та отримувати достатньо сонця.

Осінній полив

Навіть після завершення плодоношення жимолості потрібна волога. У посушливу осінь не припиняйте полив, він потрібен для формування квіткових бруньок. Поливати краще після 16:00, використовуючи насадку-розпилювач, яка не лише зволожить ґрунт, а й змиє пил з листя.

Мульчування

Після листопаду обов’язково приберіть з-під кущів опале листя і стару мульчу, в ній зимують хвороби та шкідники. Потім засипте свіжу мульчу шаром до 20 см. Найкращі матеріали – компост, торф, подрібнені гілки або деревна тріска. Це допоможе зберегти вологу й забезпечити коріння корисними речовинами.

Підживлення без азоту

З серпня і до жовтня використовуйте лише осінні добрива без азоту, з акцентом на фосфор і калій. Наприклад, суміші на зразок «Золота осінь». Вони допомагають рослині підготуватись до зими, укріплюють кору, зміцнюють коріння, прискорюють визрівання пагонів.