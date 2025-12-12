На перший погляд здається, що обсмажити борошно не важко, проте його можна смажити по-різному і це вплине на смак страви

Щоб підлива вийшла густою, ароматною та без грудочок, важливо не лише додати борошно, а й попередньо правильно його обсмажити. News24 розповідає, як обсмажити борошно для підливи, щоб досягти потрібної консистенції.

Навіщо обсмажувати борошно?

Смажене борошно – це основа багатьох соусів та підлив. Саме воно дозволяє досягти потрібної густоти соусу.

Як правильно обсмажити борошно?

Борошно попередньо потрібно просіяти, щоб позбавитись від грудочок, які можуть зіпсувати соус чи підливу. Потім на розігріту суху сковорідку висипають порцію борошна, шар якого має бути не більше 4 сантиметрів. При обсмажуванні борошно постійно помішують, щоб досягти рівномірного обсмажування.

Але якщо вам потрібно посмажити багато борошна, краще скористатися духовкою. В основному потрібно звернути увагу не на тривалість обсмажування, а на зовнішній вигляд борошна, яке має набути приємного кремового відтінку.

Для різних страв потрібно від 2 до 5 хвилин, щоб обсмажити борошно на сковорідці. Для підливи його обсмажуються 3 хвилини на повільному вогні, а для соусу обсмажують борошно 5 хвилин до коричневого кольору.