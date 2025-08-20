Проте повернути чистоту підвіконню надзвичайно просто

Сліди від квіткових горщиків – поширена проблема на підвіконні: непривабливі плями чи бруд можуть зіпсувати навіть найохайніший інтер’єр. Проте повернути чистоту надзвичайно просто. Pixelinform розповідає, як очистити підвіконня від слідів горщиків.

Що варто знати перед початком прибирання?

Перш ніж мити поверхню, видаліть з підвіконня сухий бруд. Потім протріть його вологою ганчіркою або губкою, щоб усунути залишки пилу. Якщо підвіконня блискуче та гладке, для прибирання краще використовувати м’яку тканину (фліс, фланель) або купити серветку з мікрофібри. Жорсткі губки та щітки підходять лише для шорстких та ребристих поверхонь. Але з ними варто бути обережнішими, щоб не залишити на поверхні подряпини.

Чим можна відмити сліди від квіткових горщиків?

Одним з найефективніших способів є господарське мило. Воно безпечне для людини та домашніх тварин і не містить компонентів, які негативно впливають на матеріал підвіконня.

Можна протерти проблемне місце намиленою ганчіркою або просто використати рідке господарське мило, розподіливши його на поверхні. Рекомендується змочити мильним розчином місця забруднень та залишити на 20-30 хвилин. Якщо забруднення сильне, можна додатково взяти харчову соду та обережно потерти місце забруднення.

Плями, що залишилися від води, якою поливали квіти, легко виводяться кислотою – тому просто використайте столовий оцет або розчин лимонної кислоти. Змочіть місце будь-яким з цих розчинів та залиште на 7-10 хвилин, після чого промийте чистою водою.