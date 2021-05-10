Нестандартне використання підвіконня допоможе оригінально та оптимально використати простір у помешканні

Як правило, підвіконня не вважають функціональним елементом інтер’єру, і воно зазвичай виконує класичну роль – служить місцем для розміщення квітів або інших невеликих предметів. Однак на цьому його можливості не закінчуються.

«Зелена садиба» пропонує чотири варіанти нестандартного використання підвіконня, які допоможуть оригінально та оптимально використати простір у помешканні.

Зона відпочинку. Якщо вам пощастило мати широке підвіконня, то цю ідею буде зовсім нескладно реалізувати. Для цього знадобляться матрац, подушки та ковдри. Якщо ж побудувати там «подіум», то можна навіть облаштувати спальне місце під вікном.

Робоче місце. Ця ідея стане оптимальним варіантом для невеликих приміщень. Робоча зона передбачає об’єднання підвіконня та стільниці. Для того, щоб працювати було зручно, слід продумати максимально можливу ширину підвіконня.

Зберігання речей. Облаштувати невелику шафку можна у просторі під підвіконням на місці радіатора опалення. Для цього потрібно збільшити поверхню до максимально можливих розмірів та розділити простір на полиці. Якщо ж радіатор неможливо перенести на нове місце, то зберігати у такій шафі можна лише ті речі, які не бояться високих температур. І в цьому випадку доведеться обійтися без дверцят, щоб була циркуляція повітря. Підвіконня-шафку також можна з’єднати з підвіконням-диваном, вийде два в одному.

Продовження стільниці. Це досить бюджетний варіант отримати додаткову робочу зону на кухні. Якщо ж із вашого вікна відкривається гарний краєвид, можна зробити з підвіконня барну стійку чи стіл та насолоджуватися тут ранковою кавою.