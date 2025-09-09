Чистка решітки газової плити часто стає справжнім випробуванням

Чистка решітку газової плити часто стає справжнім випробуванням, адже на ній накопичується жир та нагар, які важко відмити. Проте існує простий спосіб, що значно спрощує процес. «Майстерня Ідей» розповідає, як це робити правильно.

Що потрібно підготувати:

Харчова сода – 5 столових ложок. Засіб для миття посуду. Вода.

Як правильно очистити решітку

Наповніть велику каструлю 5-6 літрами води – так, щоб вода покривала всю решітку, додайте харчову соду та засіб для миття посуду. Потім покладіть решітку в каструлю, поставте на плиту та доведіть воду до кипіння. Цей процес займе близько 30 хвилин. Під час нагрівання жир на решітці розм’якшиться. Після цього її можна буде швидко почистити за допомогою губки або ганчірки та невеликої кількості харчової соди.