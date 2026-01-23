Якщо ви хочете прибрати жовтий наліт на шторці, спробуйте використати оцет або лимонну кислоту

Шторка у ванній швидко покривається жовтими плямами, нальотом або грибком, адже постійно контактує з вологою та парою. УНІАН розповідає, як освіжити штору у ванній.

Як ефективно очистити шторку?

Перший спосіб – випрати шторку в пральній машинці, якщо матеріал (поліхлорвініл або поліестер) це дозволяє. Обирайте делікатний режим, без віджимання та сушки, додайте звичайний пральний порошок та запустіть прання. Після закінчення процесу шторку потрібно повісити сушитися природним чином – не відтискаючи їх, адже вони можуть деформуватися.

Якщо ви хочете прибрати жовтий наліт на шторці, спробуйте використати оцет або лимонну кислоту. Для цього вам потрібно приготувати розчин: 5 столових ложок оцту на 100 мілілітрів води або 7 чайних ложок лимонної кислоти на 100 мілілітрів води. Змішайте інгредієнти, перелийте в пульверизатор та локально обробіть забруднення. Вода обов’язково повинна бути гарячою, а розпорошувати засіб на шторку потрібно кілька разів впродовж 3–4 годин. І щоб закріпити результат, можна змішати 1 столову ложку соди з будь-яким мийним засобом, нанести цю суміш на губку або щітку та ретельно протерти пляму. В кінці потрібно просто прополоскати шторку водою та висушити її на балконі.

Як відмити шторку у ванній від цвілі?

Якщо на шторці з’явився грибок, народні засоби можуть лише частково допомогти, тому для того, щоб назавжди позбутися від цвілі, потрібна інтенсивна механічна чистка. Для цього вам знадобиться концентрований розчин:

5–6 ковпачків білизни на 5 літрів води. Столовий оцет з водою в пропорції 1:3. 200 грамів лимонної кислоти на 5 літрів води.

Змішайте інгредієнти з будь-якого пункту списку, замочіть в цьому розчині шторку на 5-6 годин. Потім виперіть її вручну або в машинці. Якщо у вас на шторках є старі плями, які не вийшло відіпрати таким чином, можна нанести на них нашатирний спирт, а потім вмочити щітку в соду та потерти забруднення. Після цього знову випрати шторку та висушити її.