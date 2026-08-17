Відмити плями можна кількома простими способами

Сковорідка з нержавіючої сталі може покриватися плямами, після приготування їжі або використання агресивних засобів для очищення. Проте відмити їх можна кількома простими способами. The Spruce розповідає, як прибрати плями з нержавіючої сталі.

Як видалити плями за допомогою пару?

Багато плям можна видалити з нержавіючої сталі під дією пари:

Доведіть звичайну воду до кипіння. Покладіть паперовий рушник або рушник з мікрофібри на забруднену поверхню. Налийте достатньо окропу на паперовий рушник, щоб зволожити його. Залиште пару діяти протягом 5–10 хвилин. Після того як поверхня охолоне, протріть її чистим паперовим рушником. Якщо цей спосіб не видалить пляму, спробуйте наступний.

Як видалити плями за допомогою харчової соди та засобу для миття посуду?

Змішайте пів склянки харчової соди та декілька крапель засобу для миття посуду. Вам потрібно, щоб утворилася густа паста. Візьміть трохи пасти на серветку з мікрофібри та протріть нею пляму, рухаючись у тому ж напрямку, що й текстура металу. Промийте та витріть сковорідку. Після протирання ретельно промийте поверхню та витріть її насухо рушником.

Харчова сода є дуже дрібним абразивом, який не залишить серйозні подряпини на поверхні з нержавіючої сталі, але ефективно видалить забруднення.