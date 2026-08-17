Як прибрати плями зі сковорідки з нержавіючої сталі: дієві методи
Відмити плями можна кількома простими способами
Сковорідка з нержавіючої сталі може покриватися плямами, після приготування їжі або використання агресивних засобів для очищення. Проте відмити їх можна кількома простими способами. The Spruce розповідає, як прибрати плями з нержавіючої сталі.
Як видалити плями за допомогою пару?
Багато плям можна видалити з нержавіючої сталі під дією пари:
- Доведіть звичайну воду до кипіння.
- Покладіть паперовий рушник або рушник з мікрофібри на забруднену поверхню.
- Налийте достатньо окропу на паперовий рушник, щоб зволожити його. Залиште пару діяти протягом 5–10 хвилин.
- Після того як поверхня охолоне, протріть її чистим паперовим рушником. Якщо цей спосіб не видалить пляму, спробуйте наступний.
Як видалити плями за допомогою харчової соди та засобу для миття посуду?
- Змішайте пів склянки харчової соди та декілька крапель засобу для миття посуду. Вам потрібно, щоб утворилася густа паста. Візьміть трохи пасти на серветку з мікрофібри та протріть нею пляму, рухаючись у тому ж напрямку, що й текстура металу.
- Промийте та витріть сковорідку. Після протирання ретельно промийте поверхню та витріть її насухо рушником.
Харчова сода є дуже дрібним абразивом, який не залишить серйозні подряпини на поверхні з нержавіючої сталі, але ефективно видалить забруднення.
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