Виноград контактує з довкіллям під час вирощування, транспортування та зберігання

На поверхні винограду легко накопичується бруд, пил, бактерії та залишки пестицидів. Саме тому перед вживанням його важливо правильно мити, аби зменшити ризики для здоров’я. РБК-Україна розповідає, як якісно очистити виноград.

Чому виноград потрібно ретельно мити?

Як і будь-які ягоди, виноград контактує з довкіллям під час вирощування, транспортування та зберігання. На його поверхні можуть залишатися різні забруднення, які не завжди видаляються простим ополіскуванням водою.

Окрім цього, на винограді часто утворюється природна тонка, біла, воскоподібна речовина, яка допомагає захистити ніжну шкірку ягід. Хоча технічно наліт є безпечним для вживання, він може мати гіркий присмак у роті.

Як правильно мити виноград?

Найкраще мити виноград безпосередньо перед вживанням, щоб він якомога довше залишався свіжим.

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Спочатку зніміть виноград зі стебла та перекладіть його в друшляк або миску. Після цього помістіть виноград під проточну холодну воду, потім пальцями обережно поворушіть ягоди, щоб обидві сторони були добре помиті. Також ви можете додати 2 столові ложки соди в миску з виноградом та водою та ретельно потерти шкірку. Потім виноград потрібно перекласти назад у друшляк і знову промити під проточною холодною водою.

Після миття виноград слід промокнути насухо паперовими рушниками.