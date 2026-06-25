Існує кілька простих способів, які допомагають швидко знизити температуру всередині авто

У спекотну погоду салон автомобіля може нагріватися до високих температур буквально за кілька хвилин, що робить поїздку некомфортною. Проте існує кілька простих способів, які допомагають швидко знизити температуру всередині авто.

Як понизити температуру в салоні?

Провітрювання та швидке видування гарячого повітря.

Перший крок – повністю відкрити всі двері та опустити вікна, щоб випустити перегріте повітря з салону. Також ви можете відкрити кришку багажника – це значно прискорить процес.

Щоб видути жар за лічені секунди, використовуйте перевірений спосіб – опустіть скло з боку пасажира, підійдіть до водійських дверей та швидко закрийте та відкрийте їх 5–6 разів. Це створить ефект помпи, витіснить розпечене повітря через протилежне вікно та знизить температуру.

Увімкнення вентилятора.

Заведіть двигун і увімкніть вентилятор салону на повну потужність. Він почне активно виганяти гаряче повітря через систему вентиляції.

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Зволоження та охолодження лобового скла.

Кілька разів увімкніть омивач, щоб щедро полити скло або просто облийте його водою з пляшки. Це не лише охолодить саме скло, а й знизить температуру повітря, яке вентилятор затягує всередину.

Правильно налаштуйте кондиціонер.

Увімкніть кондиціонер на максимальну потужність, але спрямуйте потік повітря виключно вниз – у ноги. Щільне холодне повітря природним шляхом підійматиметься вгору, витісняючи тепло.

Важливо не спрямовувати потужний потік холодного повітря з кондиціонера на гаряче лобове скло. Через різкий перепад температур на ньому можуть з’явитися тріщини.

Почніть поїздку з відкритими вікнами.

Починайте рух з опущеними вікнами – під час руху потік вітру за хвилину витисне з машини залишки гарячого повітря. Після цього зачиніть усі вікна та ненадовго переведіть кондиціонер у режим рециркуляції. Це дозволить системі набагато швидше зробити повітря в салоні комфортним, після чого ви зможете налаштувати потік під себе.

За матеріалами ТСН та UZR.