Зберігається свіжа броколі недовго: при температурі 1-3°С вона може лежати лише п'ять днів

За бажання можна збирати з броколі врожай протягом усього періоду вегетації, а в регіонах з теплими та м'якими зимами капуста плодоносить до глибокої осені. Як це зробити та як правильно зберігати цей овоч, розповідає «Флорист-Х».

Щоб отримати новий врожай броколі, перші головки потрібно зрізати відразу під суцвіттям, щоб спровокувати в місці зрізу зростання бічних суцвіть. Збирати броколі потрібно до того, як вона почне жовтіти. Головки другого врожаю вже слід зрізати на 10-15 см нижче суцвіття.

Зберігається свіжа броколі недовго: при температурі 1-3°С вона може лежати лише п'ять днів. Потім капуста втрачає свої корисні властивості і в деяких випадках навіть стає непридатною для вживання. Для тривалого зберігання ми її заморожуємо.

Зрізавши головки, їх потрібно помити, висушити, скласти в поліетиленові пакети і покласти в морозилку. Після розморожування броколі не втрачає своїх цінних якостей, тож її можна їсти протягом усієї зими.

Вирощування броколі – нескладне заняття, воно під силу і городнику-початківцю. Її можна навіть не обробляти, адже цей вид капусти виробляє ферменти, що відлякують комах.