Замість важкої праці дедалі частіше використовують мульчування

Звичка щороку перекопувати город здається незмінною частиною догляду за ділянкою. Багато хто впевнений: без цього ґрунт стане твердим і непридатним для вирощування рослин. Проте сучасний підхід до землеробства доводить інше. Чим замінити перекопування, пишуть «Добрі новини».

Досвідчені городники розглядають землю як живу систему, де кожен елемент має своє значення. Часте перекопування руйнує природну структуру ґрунту, знищує корисні організми та порушує баланс вологості.

Альтернатива, яка працює

Замість важкої праці дедалі частіше використовують мульчування разом із легким поверхневим розпушуванням. Цей спосіб не потребує значних зусиль, але дає помітний результат.

Мульча – це шар органічних матеріалів, яким вкривають землю. Для цього підходять скошена трава, листя, солома або навіть папір і картон. Такий покрив утримує вологу, захищає ґрунт від перегріву та створює сприятливі умови для корисних організмів.

Як це впливає на ґрунт

Під шаром мульчі активно працюють дощові черв’яки. Вони природним чином розпушують землю, створюючи ходи, які пропускають повітря і воду. Завдяки цьому ґрунт стає пухким без жодного перекопування.

На відміну від перекопаної землі, яка після дощу часто вкривається щільною кіркою, замульчована ділянка залишається м’якою і добре пропускає повітря.

Простий догляд без зайвих зусиль

Для підготовки грядки достатньо легко пройтися граблями або плоскорізом, розпушивши верхній шар на кілька сантиметрів. Це дозволяє висівати насіння без глибокого втручання у структуру ґрунту.

З часом нижні шари мульчі перегнивають і перетворюються на поживний гумус. Таким чином, земля самостійно збагачується корисними речовинами без додаткового внесення добрив.