Сам процес фарбування дуже простий

Зміна кольору троянд – це цікаве і творче заняття, яке дозволяє отримати унікальні відтінки, що будуть чудово виглядати у вашому саду або в вазі. «Главред» пише, як можна домогтися синіх або блакитних троянд, застосовуючи просту техніку фарбування. Такий метод фарбування підходить не тільки для створення синіх або блакитних відтінків: ви можете експериментувати з іншими кольорами.

Як зробити синю троянду в домашніх умовах

Отримати сині троянди можна кількома способами, серед яких найпростішим є фарбування. Для цього вам знадобляться:

білі троянди;

аерозольні фарби для квітів – спеціальні аерозолі, які не шкодять рослинам і не порушують структуру пелюсток;

тепла вода – для того, щоб троянди трохи відкрилися перед фарбуванням;

маска – для захисту, особливо якщо ви працюєте в закритому приміщенні.

Якщо ви хочете отримати темно-сині або світло-блакитні троянди, вибирайте відповідні відтінки аерозолів. Важливо, щоб троянди були не зовсім закриті – для цього поставте їх у теплу воду на кілька годин, щоб пелюстки стали більш відкритими і фарба краще проникала вглиб. Якщо не хочете, щоб вода їх розкривала, можете акуратно відкрити пелюстки руками.

Як правильно пофарбувати троянду

Сам процес фарбування дуже простий. Спочатку розпиліть аерозоль на пелюстки троянд, намагаючись рівномірно покрити їх. Для досягнення найкращих результатів, фарбуйте троянди на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Після фарбування ваші троянди будуть виглядати надзвичайно, з новими яскравими відтінками.