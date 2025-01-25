Троянди – це квіти, які завжди додають елегантності та краси будь-якому інтер'єру. Проте, щоб ці квіти залишалися свіжими якнайдовше, потрібно знати кілька простих, але важливих правил догляду. «РБК-Україна» пише про шість обов'язкових дій, які допоможуть зберегти ваші зрізані троянди свіжими на багато днів.

Не залишайте квіти без води. Після того як ви принесете букет додому, не залишайте його довго без води. Найкраще, щоб троянди не перебували без води більше двох годин.

Виберіть правильну вазу. Ваза повинна бути достатньо просторою, щоб стебла були повністю занурені у воду, але не настільки великою, щоб квіти «тонули». Ідеально, якщо дві третини довжини стебел буде знаходитися у воді. Правильний вибір вази дозволить воді циркулювати, що зменшує ризик розвитку бактерій.

Зніміть упаковку. Не залишайте на трояндах упаковку, навіть якщо вона дуже красива. Пластик або целофан можуть перешкоджати доступу повітря та води до квітів, що скорочує їх життєвий цикл.

Обірвіть листочки біля стебла. Листя, що потрапляє у воду, може стати причиною розвитку бактерій, що прискорюють процес гниття. Тому перед тим, як поставити квіти у вазу, обірвіть всі листочки в нижній частині стебла.

Змінюйте воду щодня. Щоб квіти залишалися свіжими, міняйте воду у вазі кожен день. При цьому обов’язково зрізуйте кінчики стебел під водою, щоб вони не забруднилися і могли знову вбирати вологу.