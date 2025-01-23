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Щоб букет радував вас не один день, при покупці слід звернути увагу на кілька важливих деталей

Троянда – одна з найпопулярніших квіток, яку часто дарують в букетах. Однак, щоб букет радував око якомога довше, важливо не тільки вибрати правильні троянди в магазині, а й знати, як їх зберігати вдома. «РБК-Україна» пише, на що звертати увагу при покупці троянд, щоб вони залишалися свіжими та красивими на довгий час. Як вибрати троянди, які довго стоятимуть у вазі Щоб букет радував вас не один день, при покупці слід звернути увагу на кілька важливих деталей. Перевірте основу бутона. Коли ви обираєте троянди, звертайте увагу на основу бутона, де стебло з'єднується з квіткою. У свіжих квітів ця частина повинна бути твердою та пружною. Якщо вона м’яка або занадто тверда, це може бути ознакою того, що квітка була зрізана давно. Вибирайте напіврозпущені бутони. Не беріть троянди з повністю розпущеними або, навпаки, з дуже закритими бутонами. Напіврозпущені бутони виглядають красивіше і довше зберігаються. Вони повинні бути щільними, без ознак пошкоджень. Огляньте пелюстки. Пелюстки не повинні мати плям чи рудих точок, що є ознакою того, що квітка може бути пошкоджена або почала в'янути. Не варто купувати троянди, на яких видно такі ознаки, навіть якщо вони гарно прикрашені блискітками чи іншими декоративними елементами. Оцініть загальний вигляд. Квіти повинні виглядати свіжими, з легким зеленим відтінком на краях пелюсток. Занадто тонкі або зів'ялі бутони також краще залишити в магазині, бо вони швидко зів'януть.

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