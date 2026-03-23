Окрім підживлення, антуріум потребує правильного середовища

Антуріум, який часто називають «чоловічим щастям», цінується за ефектний вигляд і здатність квітнути майже протягом усього року. Навесні рослина особливо потребує підтримки, адже саме в цей період закладається активний ріст і формування бутонів. Чим підживити рослину, пишуть «Добрі новини».

Досвідчені квітникарі радять звернути увагу на просте, але дієве підживлення – вітамін B5. Цей компонент бере участь у важливих процесах розвитку рослини, допомагає зміцнити її та стимулює утворення нових пагонів.

Як приготувати розчин

Щоб зробити підживлення, достатньо розчинити 1 грам вітаміну B5 в 1 літрі води. Отриманою рідиною обприскують листя двічі на місяць.

Такий догляд допомагає підтримувати здоровий вигляд рослини та сприяє тривалому і рясному цвітінню без складних процедур.

Важливі умови для росту

Окрім підживлення, антуріум потребує правильного середовища. Рослина походить із тропіків, тому добре реагує на підвищену вологість повітря. У сухих умовах листя може жовтіти, а бутони – опадати.

Щоб уникнути цього, варто регулярно обприскувати листя водою кімнатної температури. Важливо не зволожувати самі квіти, щоб не пошкодити їх.

Світло і температура

Антуріум найкраще почувається при розсіяному освітленні. Пряме сонячне проміння може залишати опіки на листках, тому краще обирати світле місце без надмірного сонця.

Оптимальна температура для рослини становить 20–25 градусів. Полив також має бути помірним, а вода – відстояною і не холодною.