Антуріум – одна з найпривабливіших кімнатних рослин, яку цінують за яскраві квіти та здатність довго цвісти. За правильного догляду антуріум може тішити своїми декоративними суцвіттями від 3 до 9 місяців на рік. Але для цього йому потрібно створити сприятливі умови. Детальніше про це пише «Флористікс».

Основні умови для вирощування антуріума

Для того, щоб антуріум розвивався активно й не втрачав декоративності, важливо дотримуватись таких вимог:

Освітлення: рослина любить яскраве розсіяне світло, але погано переносить пряме сонце – воно може спричинити опіки на листі. Занадто затінене місце також не підходить. Вологість: антуріуму потрібно вологе повітря. Регулярне обприскування або встановлення зволожувача поряд із горщиком допоможе створити комфортний мікроклімат. Температура: рослина не любить різких перепадів температури й протягів. Ідеальний діапазон +18 – +25°C. Полив: субстрат має бути злегка вологим, але не мокрим. Варто поливати після просихання верхнього шару ґрунту.

Як пересадити антуріум правильно

Антуріум потребує легкого, добре дренованого субстрату. Оптимальна суміш складається з:

верхового торфу;

шматочків соснової кори;

моху-сфагнуму;

деревного вугілля;

перліту.

Пересадку найкраще проводити методом перевалки: не потрібно повністю видаляти старий ґрунт з коріння, достатньо обережно розправити нижні корінці та досипати свіжу суміш по краях. Не ущільнюйте субстрат занадто сильно, адже коріння антуріума дуже тендітне.

Особливості поливу

Полив – ключовий етап у догляді. Щоб зрозуміти, чи час поливати, можна використати дерев’яну паличку: якщо після занурення вона виходить сухою, рослина потребує зволоження.

Краще використовувати відстояну або талу воду кімнатної температури. Після поливу необхідно зливати воду з піддона. Якщо ґрунт занадто сухий і вода швидко стікає, варто полити методом занурення – поставте горщик у ємність із водою на 10-15 хвилин.

Обрізка антуріума

Пошкоджене, пожовкле або старе листя слід видаляти. При цьому залишають черешок, який сам засохне через кілька тижнів. Так само видаляються зів’ялі квіти – тільки квіткову частину, не чіпаючи квітконіс.

Сухі прилистки на молодих листках також варто знімати, інакше нове листя може деформуватись.

Можливі проблеми та профілактика

Антуріум чутливий до грибкових захворювань. Для профілактики можна обробляти рослину фунгіцидами, обов’язково змочуючи обидві сторони листя та стебла. Якщо є ознаки хвороби – обробку повторюють через 10 днів.