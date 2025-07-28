Для успішного приживлення пересадженій рослині потрібно дати достатньо вологи

Літо – не найкращий час для пересадки більшості рослин. Висока температура, інтенсивне сонячне проміння та нестача вологи створюють стресові умови як для надземної частини, так і для кореневої системи. Саме тому влітку краще утриматися від пересаджування, особливо якщо йдеться про рослини з відкритим коренем. Але є виняток, який дозволяє безпечно пересадити навіть у спеку. Як правильно пересаджувати рослини у спеку, пише Prostoway.

Коли літня пересадка допустима

Єдиним варіантом безпечної пересадки влітку є переміщення рослин із закритою кореневою системою. Це саджанці, які вирощуються в контейнерах або горщиках, де коренева система повністю обгорнута землею. Під час висаджування земляна грудка не розпадається, тож усі дрібні корінці залишаються неушкодженими. Завдяки цьому рослина швидко адаптується до нового середовища, не втрачає тургору й не хворіє.

На відміну від рослин з відкритим коренем, які при пересадці отримують численні пошкодження, контейнерні культури можна висаджувати практично без ризику. Основна умова – дотримання правильного поливу та захист від сонця в перші дні після переміщення у відкритий ґрунт.

Основні правила пересадки в спеку

Не пошкоджуйте земляну грудку. Виймайте саджанець обережно, зберігаючи структуру ґрунту навколо коренів. Не висаджуйте в обідню спеку. Найкращий час – ранок або вечір, коли немає активного сонця. Поливайте правильно. Одного зволоження з лійки недостатньо, вода має проникати вглиб.

Скільки води потрібно після пересадки

Для успішного приживлення пересадженій рослині потрібно дати достатньо вологи:

невеликим кущам вистачить 10-20 літрів води;

більшим чагарникам знадобиться 30-50 літрів.

Важливо, щоб волога проникала не лише в поверхневий шар, а й до глибини, де розміщується основна маса коренів. Тому краще зробити глибокий полив рідше, ніж зволожувати ґрунт поверхнево щодня. Саме якісний полив дозволяє рослині уникнути пересихання і швидше адаптуватися.